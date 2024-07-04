О чем договорились лидеры стран ШОС в Астане?

В Астане завершил работу саммит Шанхайской организации сотрудничества. В этом году он впервые прошел в формате «ШОС+» с участием глав государств и правительств 16 стран. А одна из них — Беларусь — стала полноправным членом организации. На полях саммита встретились президенты Турции и России. О чем они говорили за закрытыми дверями? И чем запомнится астанинский саммит? #trtнарусском #казахстан #шос #астана #репортаж #странышос #тюркскиймир #дипломатия #токаев #саммит #новости #трт #новостимира