Во Франции неизвестные напали на пресс-секретаря правительства Приску Тевено накануне второго тура парламентских выборов. Тевено, баллотирующаяся от альянса Макрона, расклеивала предвыборные плакаты в окрестностях Парижа, когда на нее и ее команду напала группа из около 20 человек на скутерах.

Двоих помощников Тевено госпитализировали, одному сломали челюсть. Полиция задержала четверых подозреваемых, трое из которых несовершеннолетние. Прокуратура расследует нападение с применением оружия на представителей государства.

«Все произошло очень, очень быстро, потому что национальная полиция, которая должна была патрулировать район, прибыла менее чем через пять минут», — рассказала Тевено газете Le Parisien.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь выразил солидарность с пострадавшими и заявил, что «насилию и запугиванию нет места в нашей демократии».

Одновременно в Германии за несколько недель до земельных выборов в Саксонии неизвестные обстреляли штаб-квартиру партии канцлера ФРГ Олафа Шольца в Дрездене. Пулевые отверстия были обнаружены на третьем этаже здания СДПГ. Полиция расследует инцидент по подозрению в использовании огнестрельного оружия.

Лидер СДПГ в Саксонии Хеннинг Хоманн подчеркнул, что политические мотивы не исключены и партия примет дополнительные меры безопасности.

До этого, в начале мая, в Дрездене члены правоэкстремистской группировки Erblandrevolte напали на политика от СДПГ Маттиаса Экке, который расклеивал агитационные плакаты. Экке доставили в больницу с переломами, а нападавшие ожидают суда.

Рост насилия в Германии и Франции совпал с усилением ультраправых настроений. Ультраправые партии в обеих странах значительно укрепили свои позиции по итогам выборов в Европарламент, что вызывает обеспокоенность у европейских политиков и аналитиков.

В Германии партия «Альтернатива для Германии» (AfD) получила рекордное количество голосов, заняв второе место. Партия активно выступает против миграционной политики и за укрепление национального суверенитета, что нашло отклик у значительной части избирателей.

Во Франции на выборах в Европарламент с большим отрывом победила крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен, опередив традиционные партии. Основные лозунги кампании Ле Пен включали борьбу с иммиграцией и усиление национального контроля над экономикой.