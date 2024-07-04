Китай и Турция имеют схожие позиции по ситуации в Украине и палестино-израильскому конфликту и должны поддерживать тесные контакты, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

«Китай и Турция придерживаются одинаковых или схожих взглядов на палестино-израильский конфликт, украинский кризис и другие вопросы», — приводит МИД Китая слова Си Цзиньпина, сделанные на заседании ШОС+ в Астане во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Си Цзиньпин подчеркнул важность тесных контактов между Пекином и Анкарой, отметив устойчивое развитие отношений между странами, которые являются развивающимися государствами глобального Юга.

«Китай и Турция должны оказывать друг другу поддержку с учетом взаимных ключевых интересов, постоянно укреплять политическое доверие, продвигать взаимовыгодное взаимодействие на высоком уровне и стремиться к более активному развитию двустороннего стратегического сотрудничества», — отметил Си Цзиньпин.

Как информировал TRT на русском, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях 24-го саммита глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в столице Казахстана Астане. Как сообщили в Администрации президента Турции, в ходе встречи обсуждались двусторонние отношения, украинский кризис, нападения Израиля на Палестину, а также глобальные и региональные события.

Эрдоган заявил, что Турция продолжит шаги для улучшения отношений с Китаем во всех областях, что принесет пользу обеим странам. Он также подчеркнул, что угроза расширения войны в Украине и израильских военных действий требует особого внимания международного сообщества и эффективных мер для предотвращения подобных сценариев.