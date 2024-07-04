Президент США Джо Байден на встрече с губернаторами-демократами в среду заявил, что ему нужно больше спать и меньше работать. По его словам, необходимо отказаться от официальных рабочих мероприятий после 20:00.

Как передает The New York Times со ссылкой на источники, Байден объяснил свое неуверенное выступление на дебатах с Дональдом Трампом переутомлением после длительных зарубежных поездок. Изначально его команда утверждала, что это было связано с простудой.

Ранее в интервью радиостанции WAUK Байден признал, что «облажался» на дебатах с Трампом. «У меня была плохая ночь. У меня не было хороших дебатов. Это 90 минут на сцене. Посмотрите, что я сделал за три с половиной года», — сказал он. Байден пояснил, что усталость из-за перелетов привела к его провалу на дебатах: «Я пару раз облетел вокруг Земли, а потом чуть не уснул на сцене. Я не послушал своих сотрудников».

Газета The New York Times со ссылкой на источник сообщила, что за 23 дня до дебатов Байден дважды пересек Атлантический океан для встреч с иностранными коллегами, а затем прилетел из Италии в Калифорнию на мероприятие по сбору средств. Он был настолько утомлен, что подготовка к дебатам была сокращена на два дня для отдыха в его доме в Делавэре. Подготовка к дебатам длилась шесть дней и не начиналась раньше 11:00, чтобы предоставить Байдену время на дневной сон.

Несмотря на провал на дебатах, Байден заявил, что будет баллотироваться от демократов на пост президента. Однако The Washington Post сообщает, что все больше демократов рассматривают возможность замены Байдена на вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на выборах.