Лейбористская партия во главе с сэром Киром Стармером победила на досрочных парламентских выборах, положив конец 14-летнему правлению консерваторов. Подсчеты голосов продолжаются, но лейбористы уже получили 381 место, обеспечив себе комфортное большинство в Палате общин. Прогнозы экзитполов указывают на 410 мест для лейбористов.

Стармер и его министр финансов Рэйчел Ривз уверенно выиграли в своих округах. В своей речи Стармер подчеркнул значимость демократии и будущих перемен. Действующий премьер-министр Риши Сунак переизбрался в своем округе, но признал поражение консерваторов и поздравил Стармера.

Сунак и Стармер встретятся с королем Карлом III для передачи власти. Подсчеты голосов завершены в 563 округах: лейбористы победили в 381, либерал-демократы — в 54, консерваторы — в 92, а правопопулисты — в 4 округах. Многие известные консерваторы, включая министра обороны Гранта Шаппса и Пенни Мордаунт, проиграли выборы.

Снижение поддержки консерваторов связывают с неудачной фискальной политикой Лиз Трасс. Популярность Консервативной партии особенно пострадала в регионах, где более трети домохозяйств имеют ипотечные кредиты. С тех пор процентные ставки были повышены. Бывший лидер лейбористов Джереми Корбин избрался как независимый кандидат. Явка на выборах составила рекордно низкие 57%.

Поражение консерваторов отражает их непопулярность, вызванную экономическими трудностями и последствиями брексита. Оппозиция победила, пообещав изменения под лозунгом «Перемен!». Сунак объявил выборы на полтора года раньше срока, ожидая, что ситуация ухудшится, но тем не менее проиграл их.