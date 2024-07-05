ПОЛИТИКА
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Лейбористы выиграли выборы
Конец 14-летнего правления консерваторов: Лейбористская партия во главе с сэром Киром Стармером получила большинство в парламенте Великобритании
Лейбористы выиграли выборы
Кир Стармер / Фото: Reuters / Others
5 июля 2024 г.

Лейбористская партия во главе с сэром Киром Стармером победила на досрочных парламентских выборах, положив конец 14-летнему правлению консерваторов. Подсчеты голосов продолжаются, но лейбористы уже получили 381 место, обеспечив себе комфортное большинство в Палате общин. Прогнозы экзитполов указывают на 410 мест для лейбористов.

Стармер и его министр финансов Рэйчел Ривз уверенно выиграли в своих округах. В своей речи Стармер подчеркнул значимость демократии и будущих перемен. Действующий премьер-министр Риши Сунак переизбрался в своем округе, но признал поражение консерваторов и поздравил Стармера.

Сунак и Стармер встретятся с королем Карлом III для передачи власти. Подсчеты голосов завершены в 563 округах: лейбористы победили в 381, либерал-демократы — в 54, консерваторы — в 92, а правопопулисты — в 4 округах. Многие известные консерваторы, включая министра обороны Гранта Шаппса и Пенни Мордаунт, проиграли выборы.

Снижение поддержки консерваторов связывают с неудачной фискальной политикой Лиз Трасс. Популярность Консервативной партии особенно пострадала в регионах, где более трети домохозяйств имеют ипотечные кредиты. С тех пор процентные ставки были повышены. Бывший лидер лейбористов Джереми Корбин избрался как независимый кандидат. Явка на выборах составила рекордно низкие 57%.

Поражение консерваторов отражает их непопулярность, вызванную экономическими трудностями и последствиями брексита. Оппозиция победила, пообещав изменения под лозунгом «Перемен!». Сунак объявил выборы на полтора года раньше срока, ожидая, что ситуация ухудшится, но тем не менее проиграл их.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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