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В Карачаево-Черкесии запретили никаб
Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии ввело временный запрет на ношение никабов в республике
В Карачаево-Черкесии запретили никаб
Фото: Reuters / Reuters
5 июля 2024 г.

В Карачаево-Черкесии введен временный запрет на ношение никабов, говорится в указе Духовного управления мусульман республики. Этот шаг последовал за аналогичным решением муфтията Дагестана. Согласно документу, запрет будет действовать «до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения».

Муфтий Карачаево-Черкесии и председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджи Бердиев отметил, что указ принят в соответствии с постановлением совета муфтиев центра.

Третьего июля муфтият Дагестана ввел временный запрет на ношение никаба из-за «существующей угрозы безопасности населению». Муфтий республики Ахмад-Афанди Абдулаев заявил: «Все религиозные люди со всей России остерегаются отвечать на этот вопрос, но я отвечу. Мы будем выносить фетву о запрете никаба. Истина будет одна. В Коране сказано: одна истина, остальное — заблуждение».

В тот же день Координационный центр мусульман Северного Кавказа выпустил заявление, в котором подчеркнул, что «никаб никогда не являлся традиционной формой одежды для региона». Центр предложил считать, что ношение никаба, паранджи и других скрывающих лицо головных уборов «наносит практический вред мусульманам и угрожает раздором в межрелигиозных и межнациональных отношениях».

О необходимости запретить никаб высказался глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев, его поддержал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. Эти обсуждения активизировались на фоне нападений на церкви и синагоги в Дагестане, а также захвата заложников в ростовском СИЗО.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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