Лидер парламентской фракции ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обвинила Россию в провокации и вмешательстве во французские дела после публикации ее фотографии на странице МИД РФ в соцсети X. В посте Министерства иностранных дел России говорилось «о стремлении народа Франции к суверенной внешней политике, освобожденной от диктата Вашингтона и Брюсселя».

В интервью ведущему канала TF1 Ле Пен подчеркнула, что не несет ответственности за заявления российских властей и выразила возмущение публикацией поста с ее изображением.

«Когда делается столь показной и провокационный твит, это можно расценивать как форму вмешательства в дела Франции», — подчеркнула она. По мнению Ле Пен, если бы российские власти были заинтересованы в победе ее партии, то не сделали бы подобную публикацию.

Ле Пен также напомнила, что она и представители ее партии выразили поддержку Украине, обозначив пределы этой поддержки, в частности, выступив против отправки французских военных на украинскую территорию.

Ранее стало известно, что партия Ле Пен «Национальное объединение» одержала победу в первом туре парламентских выборов во Франции, набрав 33% голосов. Вторую позицию занял альянс левых «Новый народный фронт» с 28%, а коалиция президента Эмманюэля Макрона «Вместе за республику» оказалась на третьем месте с 20%. Второй тур выборов назначен на 7 июля.

Незадолго до начала предвыборной кампании «Национальное объединение» удалило с сайта пункты своей программы, касающиеся оборонной политики, в которых предлагалось углубить дипломатические отношения с Россией, прекратить совместные проекты с Германией и выйти из объединенного военного командования НАТО.

Лидер партии Жордан Барделла подчеркнул, что поддержка Украины и выполнение международных обязательств Франции остаются важными для партии, поскольку отказ от этого подорвал бы доверие европейских партнеров и союзников.