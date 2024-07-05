ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Реформист или консерватор? Выяснится сегодня
Реформист Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили борются за пост президента Ирана
Реформист или консерватор? Выяснится сегодня
Фото: Reuters / Others
5 июля 2024 г.

Сегодня в Иране открылись избирательные участки для проведения второго тура президентских выборов — первого за последние 19 лет. В борьбе за пост президента участвуют два кандидата: реформист Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили.

Голосование началось в 8:00 по местному времени и продлится до 18:00, однако возможно продление как в первом туре. Право голоса имеют около 61 млн иранцев, включая 10 млн, проживающих за рубежом.

Второй тур был назначен после того, как ни один из кандидатов не набрал необходимые 50% плюс один голос на выборах 28 июня. Явка в первом туре составила рекордно низкие 40%. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал граждан к активному участию в голосовании.

Эксперты отмечают, что 60% избирателей, не участвовавших в первом туре, могут оказать решающее влияние на исход выборов. Подсчет голосов начнется сразу после закрытия участков.

Окончательные результаты ожидаются в субботу утром. По данным опросов, Пезешкиан имеет небольшое преимущество перед Джалили.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us