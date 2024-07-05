Сегодня в Иране открылись избирательные участки для проведения второго тура президентских выборов — первого за последние 19 лет. В борьбе за пост президента участвуют два кандидата: реформист Масуд Пезешкиан и консерватор Саид Джалили.

Голосование началось в 8:00 по местному времени и продлится до 18:00, однако возможно продление как в первом туре. Право голоса имеют около 61 млн иранцев, включая 10 млн, проживающих за рубежом.

Второй тур был назначен после того, как ни один из кандидатов не набрал необходимые 50% плюс один голос на выборах 28 июня. Явка в первом туре составила рекордно низкие 40%. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал граждан к активному участию в голосовании.

Эксперты отмечают, что 60% избирателей, не участвовавших в первом туре, могут оказать решающее влияние на исход выборов. Подсчет голосов начнется сразу после закрытия участков.

Окончательные результаты ожидаются в субботу утром. По данным опросов, Пезешкиан имеет небольшое преимущество перед Джалили.