Гуманитарный кризис в Газе: вспышка чесотки и ветрянки

Гуманитарный кризис в Газе усугубляется вспышками чесотки и ветрянки среди детей в лагерях беженцев. Антисанитарные условия жизни и отсутствие воды в палаточных лагерях способствуют быстрому распространению инфекций. По данным ВОЗ, в Газе зарегистрировано более 8,944 случаев чесотки и 1,005 случаев ветрянки. Блокада и разрушение инфраструктуры сделали невозможным поддержание санитарных условий, что увеличивает риск новых заболеваний и осложняет доступ к медицинской помощи. Для борьбы с эпидемиями необходимо срочное предоставление гуманитарной помощи, включая чистую воду, продовольствие и медицинские препараты. Гуманитарные организации продолжают призывать к немедленному прекращению огня и защите гражданских объектов. #trtнарусском #газа #гуманитарныйкризис #чесотка #ветрянка #лагерябеженцев #антисанитарныеусловия #отсутствиеводы #новости #трт #новостимира Ключевые слова: гуманитарный кризис в газе, вспышка чесотки и ветрянки в газе, эпидемия в лагерях беженцев газа, антисанитарные условия газа, отсутствие воды в газе.