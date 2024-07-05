ПОЛИТИКА
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Пашинян призывает к новой Конституции Армении
Премьер-министр Армении заявил о необходимости создания нового основного закона, отражающего волю народа и устраняющего напряженность
Пашинян призывает к новой Конституции Армении
Никол Пашинян / Фото: Reuters / Others
5 июля 2024 г.

В День Конституции премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к народу с призывом о необходимости новой Конституции. По его мнению, действующий основной закон не отражает представления граждан о жизни в обществе и государстве.

«Я убежден, что нашей стране нужна новая Конституция, так как гражданин страны считает, что правящая элита создала этот текст, заявила о его принятии и фактически внедрила его. Действующий основной закон вызывает серьезное социальное и психологическое напряжение среди граждан», — заявил Пашинян.

По словам армянского премьера, граждане страны не считают, что действующий основной закон Армении отражает их представления о правилах жизни в обществе и государстве. Пашинян подчеркнул важность не столько содержания новой Конституции, сколько метода ее создания и принятия. «Нам нужна новая Конституция, которую народ посчитает тем документом, который он и создал, и принял», — отметил он.

Действующая Конституция Армении, принятая в 1995 году, подвергалась изменениям в 2015 году, что привело к переходу от президентской к парламентской форме правления.

Надо сказать, что азербайджанские официальные лица неоднократно выражали недовольство текущей Конституцией Армении. В частности, в документе упоминаются территориальные претензии к Карабахскому региону Азербайджана. Это создает препятствия для заключения мирного договора между двумя странами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев настаивает на необходимости удаления из Конституции Армении всех упоминаний о территориальных претензиях для устранения основы будущих конфликтов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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