ПОЛИТИКА
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Трамп назвал Байдена «кучей дерьма»
Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал видео, в котором он говорит, что Джо Байден выбит из президентской гонки, а Камала Харрис, которую он назвал «жалкой», станет новым кандидатом. Ранее Байден признал, что он ошибся во время дебатов с Дональдом Трампом. Об этом американский лидер рассказал в интервью журналисту Эрлу Инграму, объяснив это тем, что у него была плохая ночь. По его словам, он прошел медицинское обследование после дебатов. Но оно было связано с простудой. Как он утверждает, он не собирается выходить из президентской гонки. Напомним, президентские выборы в США пройдут 5 ноября. #trtнарусском #трамп #байден #выборы2024 #сша #камалахаррис #дебаты #новости #трт #новостимира Ключевые слова: трамп байден 2024, трамп видео байден, трамп камала харрис, дебаты трамп байден, выборы сша 2024
Трамп назвал Байдена «кучей дерьма» / Others
5 июля 2024 г.
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