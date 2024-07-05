В Рязани по делу о мошенничестве в особо крупном размере задержали полковника Артёма Городилова, который находится под санкциями США из-за войны в Украине и его возможной причастности к военным преступлениям. Впоследствии суд в Москве, по ходатайству следствия, отправил его в СИЗО. Городилов вину не признает.

О задержании первым сообщил «Коммерсант» со ссылкой на свои источники. Сотрудники военной контрразведки ФСБ доставили Городилова в Москву и передали его представителям Главного военного управления Следственного комитета. Хищения, в которых обвиняется Городилов, пока не конкретизированы, но по Уголовному кодексу России «особо крупный размер» начинается от одного миллиона рублей. Заседание по мере пресечения проходило в закрытом режиме.

Городилов с 2019 года был командиром 234-го десантно-штурмового полка ВДВ, дислоцированного в Пскове, и в начале полномасштабной войны в Украине этот полк был развернут в Буче Киевской области. Его фамилия фигурировала в ряде публикаций иностранных СМИ о предполагаемых военных преступлениях, совершенных российской армией в Украине, включая расследование New York Times о причастности десантников 234-го полка к убийствам мирных жителей в Буче.

Российская армия вошла в Бучу 27 февраля 2022 года. После ее отступления в конце марта местные власти и журналисты сообщили об обнаружении более 400 тел мирных жителей. Было установлено, что большая часть погибших была застрелена, некоторые - умерли от пыток.

Факты военных преступлений в Буче были подтверждены международными организациями, такими как ООН и ОБСЕ.