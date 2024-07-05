На заседании Совета по правам человека ООН в Женеве Китай отклонил рекомендации западных стран по проведению реформ в области прав человека, включая призывы к расширению свобод в Гонконге и для уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Однако Пекин принял другие рекомендации по улучшению прав человека от своих союзников, избирательно выполняя только те из них, которые не затрагивали права уйгуров.

Председатель совета Омар Знибер заявил, что Китай принял почти 70% из более чем 400 рекомендаций по реформам, которые он получил в рамках обзора ООН.

«Прогресс и развитие в области прав человека достигаются в Китае с каждым днем», — заявил посол Китая Чэнь Сюй на встрече вместе с большой делегацией китайских дипломатов и официальных лиц. Он отметил, что КНР отклонила рекомендации, которые были «политически мотивированными, основанными на дезинформации, идеологически предвзятыми или вмешивающимися в традиционный суверенитет Китая», и осудил то, что он назвал попыткой «очернить и атаковать» страну.

Однако критики Китая говорят, что высокий уровень принятия рекомендаций вводит в заблуждение. Источники агентства Reuters среди западных дипломатов отметили, что Пекин «подтасовал карты», чтобы подавить любую критику в отношении китайских репрессий против уйгуров. Ранее Reuters сообщало, что Китай лоббировал незападные страны, чтобы они хвалили его деятельность, прося их внести «конструктивные рекомендации».

Посол Великобритании Саймон Мэнли пожаловался совету, что Китай отклонил все его рекомендации, в том числе призыв положить конец преследованиям уйгуров и отменить закон о безопасности Гонконга. Посол США по правам человека Мишель Тейлор также выразила разочарование тем, что она назвала отказом Китая принять меры.

«Злоупотребления Китая представляют собой отказ от оценок и рекомендаций ООН и нарушают или подрывают международные обязательства», — отметила дипломат.

Другие страны были более оптимистичны, в том числе представитель России, который высоко оценил «конструктивный подход» Китая, и представитель Гамбии, который высоко оценил прогресс КНР. Ни одна из них не упомянула о положении преследуемых уйгуров.