Лейбористская партия одержала убедительную победу на парламентских выборах в Британии, положив конец 14-летнему периоду правления консерваторов. Новым премьером станет лидер лейбористов Кейр Стармер. Политик уже пообещал свернуть спорную программу по депортации просителей убежища из Британии в Руанду.

Программа была главным проектом Сунака, однако ее критиковали как внутри страны, так и в международных судах. В частности, против нее выступил Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

По этой программе Британия должна была депортировать просителей убежища в Руанду на время рассмотрения их заявки о миграции в Соединенное Королевство. Лондон уже выплатил более $300 млн властям Руанды, чтобы начать реализацию программы. Как будет теперь, после прихода лейбористов к власти, и вернут ли африканцы уже выделенные средства — большой вопрос.

Лейбористы также пока не представили свою программу по борьбе с незаконной миграцией, в частности, с мигрантами, прибывающими на лодках через Ла-Манш.

Лейбористы на выборах 4 июля получили подавляющее большинство мест в парламенте, состоящем из 650 мест, в то время как консерваторы Риши Сунака показали худшие результаты за всю историю партии. Таким образом избиратели наказали консерваторов за кризис стоимости жизни, неэффективность государственных служб и серию скандалов.

После предварительного подсчета голосов лейбористы получили 410 мест, консерваторы — 117, а центристские либерал-демократы — 70.

Около 250 консервативных законодателей потерпели сокрушительное поражение. Мрачный премьер Риши Сунак признал поражение и сказал, что позвонил Стармеру, чтобы поздравить его с победой.

«Сегодня власть перейдет из рук в руки мирным и упорядоченным образом, с доброй волей со всех сторон, — отметил Сунак. — Есть много чего, чему можно научиться и над чем поразмыслить, и я беру на себя ответственность за поражение многих хороших трудолюбивых консервативных кандидатов. Мне жаль».

Несмотря на убедительную победу, опросы показали, что энтузиазма по поводу Стармера или его партии мало. Из-за особенностей британской системы «первым прошедшим через пост» триумф лейбористов, похоже, будет достигнут меньшим количеством голосов, чем в 2017 и 2019 годах — последний был худшим показателем на выборах за 84 года.

Стармер также приходит к власти в то время, когда страна сталкивается с рядом серьезных проблем. Налоговое бремя Великобритании в этом году достигло самого высокого уровня со времен Второй мировой войны, чистый долг почти эквивалентен годовому объему производства, уровень жизни упал.