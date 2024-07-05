Один из самых влиятельных спортсменов Франции, капитан французской сборной Килиан Мбаппе призвал сограждан принять активное участие в голосовании 7 июля и не допустить прихода к власти правого «Национального объединения».

Футболист назвал результаты первого тура внеочередных парламентских выборов, на которых с 33% победила партия Марин Ле Пен, «катастрофическими».

В одном из своих выступлений влиятельный капитан сборной Франции Мбаппе предупредил: страна должна использовать свой шанс и не дать крайне правой расистской партии захватить власть.

«Ситуация критическая. Мы не можем позволить, чтобы наша страна попала в руки этих людей. Это срочно. Мы видели результаты, это катастрофа. Мы очень надеемся, что ситуация изменится: что все объединятся, пойдут и проголосуют за правильную партию», — подчеркнул Мбаппе.

Футболист отметил важность голосования «сейчас, как никогда». Второй тур парламентских выборов во Франции пройдет уже в это воскресенье. В первом туре центристский альянс президента Эммануэля Макрона набрал всего 22% голосов, заняв лишь третье место.

Игроки сборной Франции в настоящее время находятся в Германии на чемпионате Европы, но они внимательно следят за событиями на родине и, в отличие от своих английских коллег, некоторые из них не стесняются комментировать политические вопросы.

Выступая 1 июля после победы французской сборной над Бельгией, защитник Жюль Кунде сказал, что он «разочарован» уровнем поддержки правых. По его словам, партия Ле Пен «стремится лишить нас свободы и того факта, что мы живем вместе». Футболист отметил: необходимо убедить тех, кто раньше не голосовал, прийти на избирательные участки, чтобы крайне правые не получили абсолютного большинства.

Перед началом турнира нападающие Маркус Тюрам и Усман Дембеле выступили с аналогичными призывами к тем, кто имеет право голоса. Мбаппе присоединился к ним, заявив тогда, что он «против крайних взглядов и против идей, которые разделяют людей».

Эти комментарии подверглись критике, в частности, со стороны лидера «Национального объединения» Жана-Луи Бурланжа.

Мбаппе, который недавно подписал контракт с победителем Лиги чемпионов мадридским «Реалом», считается самым звездным игроком Франции и фигурой, чей голос имеет значительный вес среди молодежи страны.