Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Джо Байдену 4 июля, что Тель-Авив направил в Каир делегацию для возобновления переговоров с ХАМАС. Глава израильской спецслужбы «Моссад» возглавит израильскую делегацию на переговорах.

Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источник в израильской переговорной группе, есть реальный шанс достичь соглашения после того, как ХАМАС внес пересмотренное предложение об условиях сделки.

«Предложение, выдвинутое со стороны ХАМАС, включает в себя очень значительный прорыв», — отметил источник, говоривший на условиях анонимности.

Реакция Израиля на предложение ХАМАС, представленное через посредников, резко контрастировала с прошлыми случаями. В последний раз в мае Нетаньяху заявил, что условия, выдвинутые палестинцами, неприемлемы. В частности, Тель-Авив отказался от бессрочного завершения конфликта и планирует возобновить атаки на Газу после шести недель перемирия.

Белый дом сообщил, что Байден и Нетаньяху в телефонном разговоре обсудили ответ, полученный от ХАМАС по возможным условиям сделки.

«Президент [США] приветствовал решение премьер-министра [Израиля] уполномочить своих переговорщиков взаимодействовать с американскими, катарскими и египетскими посредниками в попытке завершить сделку», — говорится в заявлении Белого дома.

В телефонном разговоре с американским лидером Нетаньяху повторил свою позицию, что Израиль прекратит войну в Газе только тогда, когда будут достигнуты все его цели. То есть только после полного «уничтожения» ХАМАС.

Однако источник Reuters предупредил: существует риск того, что сделка может быть сорвана из-за «политических соображений».

Некоторые крайне правые партнеры по правящей коалиции Нетаньяху дали понять, что могут выйти из правительства, если война закончится до того, как ХАМАС будет «уничтожен». Их потенциальный выход из коалиции, вероятно, положит конец премьерству Нетаньяху, а возможно, и всей его политической карьере.