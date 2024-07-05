Президент России Владимир Путин 4 июля назвал движение «Талибан», которое управляет Афганистаном, «союзником» Москвы в борьбе с терроризмом. При этом в РФ движение само официально считается террористической организацией и находится под санкциями Совбеза ООН.

Выступая на брифинге для прессы в Астане, Путин отметил: Афганистан сталкивается с проблемами, которые требуют «постоянного внимания» как со стороны Москвы, так и со стороны всего международного сообщества, в особенности стран региона.

«В целом, мы должны исходить из того, что «Талибан» контролирует власть в стране. В этом смысле «Талибан», безусловно, является нашим союзником в борьбе с терроризмом, потому что любое действующее правительство заботится о стабильности своей администрации и государства, которым оно управляет», — пояснил российский лидер.

Он также отметил, что РФ получила сигналы от талибов, свидетельствующие о готовности движения сотрудничать с Москвой в борьбе с терроризмом. Для России это особенно актуально в свете усиления боевиков запрещенной в РФ группировки «ДАЕШ-Хорасан». Террористы взяли на себя ответственность за теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» в марте.

После захвата власти в Афганистане в 2021 году «Талибан» навязал жителям страны жесткие законы, которые фактически запрещают женщинам вести общественную жизнь. С тех пор талибы последовательно ограничивали права женщин, включая право на образование. Однако это не мешает Москве вести бизнес с Кабулом.

Путин отметил, что «Талибан» «заинтересован в том, чтобы в Афганистане все было стабильно».

После ухода США из Афганистана в 2021 году РФ наладила отношения с Кабулом. Хотя у двух стран крайне сложная история взаимоотношений после войны в 1980-х годах.

Москва, однако, не стала официально признавать правительство «Талибана» и до сих пор не вывела движение из черного списка, несмотря на настойчивые предложения от МИД РФ.