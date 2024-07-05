Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел пресс-конференцию на борту самолета по возвращении из Казахстана, где он принял участие в 24-м саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане в качестве почетного гостя.

Эрдоган отметил важность многостороннего диалога и сотрудничества в условиях текущих глобальных вызовов. В своем выступлении он подчеркнул: «Наша работа направлена на создание международной системы, где правота определяется не силой, а справедливостью».

Эрдоган также обсудил возможности двустороннего и многостороннего сотрудничества в области экономики, энергетики, связи и безопасности. Он выделил такие проблемы, как терроризм, исламофобия, ксенофобия, нерегулируемая миграция и изменение климата.

Во время саммита Эрдоган провел двусторонние встречи с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и другими лидерами.

Переговоры с Путиным и зерновой коридор

Турецкий лидер подробно рассказал о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждались вопросы посредничества в конфликте между Россией и Украиной, а также продление Черноморского зернового коридора.

«Мы сделали очень хороший старт с Черноморским зерновым коридором, – отметил Эрдоган. – Мы перевезли через коридор 30 млн тонн зерна».

По его словам, Путин придерживается целей стамбульской зерновой инициативы. Президент Турции также подчеркнул важность создания нового коридора для поставок зерна в Африку и другие регионы, где продовольственная безопасность особенно важна.

Турецкий президент выразил надежду на снижение напряженности и создание основы для мира, подчеркнув, что война не приносит пользы ни России, ни Украине. «Мы готовы сделать все от нас зависящее, чтобы создать и сохранить основу для мира», — заявил Эрдоган.

Сирийский вопрос и четырехсторонние переговоры

Эрдоган выразил готовность возобновить дипломатические отношения с Сирией и обсудил возможное приглашение Башара Асада и Путина в Турцию.

«Сирия должна восстановиться, необходимо прекращение нестабильности, – заявил президент. – Совместными усилиями необходимо уничтожить террористические структуры для построения будущего Сирии».

Борьба с терроризмом

Президент Эрдоган подчеркнул важность борьбы с терроризмом и не исключил возможности проведения военной операции летом. «Мы не дадим шанса терроризму, – заявил он. – Если события потребуют такого шага [военной операции], он будет сделан».

Эрдоган также отметил, что Турция продолжит свои усилия по предотвращению создания террористического государства в регионе.