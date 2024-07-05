Мерих Демираль получил двухматчевую дисквалификацию от УЕФА за «неспортивное поведение, нарушающее репутацию футбола и общие нормы поведения». Турецкая футбольная федерация планирует обжаловать это решение.

Если решение останется в силе, Демираль не сможет принять участие в ¼ финала против Нидерландов и, в случае выхода команды в полуфинал, в следующем матче.

Английский футболист Джуд Беллингем также был дисквалифицирован на один матч и получил денежный штраф за «нарушение этических норм во время празднования гола».

Кроме того, Английская футбольная ассоциация была оштрафована на 10 тыс. евро за беспорядки, устроенные болельщиками, и на 1 тыс. евро за использование фейерверков.

УЕФА инициировал расследование в отношении турецкого футболиста за празднование гола в матче против Австрии на ЕВРО-2024. Демираль показал жест «серого волка» после забитого второго гола, что УЕФА посчитал «неподобающим поведением».

В свою очередь игрок сообщил: «У меня была идея отпраздновать гол, я ее реализовал. Это связано с турецкой идентичностью. Я очень горжусь тем, что я турок, поэтому после гола я почувствовал это всем своим существом».