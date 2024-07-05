ТУРЦИЯ
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О чем президент Эрдоган спросил Путина?
Президент Турции поделился итогами встречи с Путиным и обозначил позицию по вопросам глобальной безопасности и урегулирования конфликтов
О чем президент Эрдоган спросил Путина?
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин / Others
5 июля 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел пресс-конференцию на борту самолета по возвращении из Казахстана, где он принял участие в 24-м саммите глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане в качестве почетного гостя.

Эрдоган ответил на вопрос журналиста о возможности Третьей мировой войны и поделился деталями своей встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он выразил обеспокоенность действиями некоторых западных стран, «провоцирующих конфликт».

«К сожалению, на Западе есть страны и группы, которые провоцируют это. Они придерживаются подхода, способствующего Третьей мировой войне. Известно, что торговцам оружием нужен рынок. И торговец на рынке оружием – это Запад. По этому вопросу господин Путин в своих последних заявлениях сказал, что он выступает за мир. Потому что очевидно, что стороны устали», – заявил турецкий лидер.

По словам Эрдогана, в разговоре с Путиным обсуждалась тема мирного урегулирования. «Мы также спросили их: «Когда мы достигнем мира?» – сообщил президент Турции. Он подчеркнул важность посреднической роли в этом процессе.

Турецкий лидер также напомнил о своем давнем тезисе «Мир больше пяти» и «Более справедливый мир возможен», назвав их конкретными решениями для устранения риска большой войны. Эрдоган призвал к пересмотру глобальной системы, обеспечению соблюдения международного права всеми странами и созданию справедливой системы глобального распределения ресурсов.

«Я надеюсь, что мы как можно скорее придем к результату», – заключил президент Турции, подчеркнув, что его министры иностранных дел и обороны продолжают работу по урегулированию конфликта.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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