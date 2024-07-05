МИД Турции осудил решение дисциплинарного комитета УЕФА дисквалифицировать игрока турецкой футбольной сборной Мериха Демираля на два матча.

«Международные спортивные соревнования организуются для того, чтобы сближать общества и страны», — говорится в заявлении МИД.

«Это решение, вызвавшее глубокое разочарование у всех наших граждан как внутри страны, так и за рубежом, усилило мнение о том, что в некоторых европейских странах растет тенденция предвзятого отношения к иностранцам», — отмечается в сообщении внешнеполитического ведомства.

Представитель правящей партии Турции Омер Челик также резко раскритиковал решение дисциплинарного комитета УЕФА. По его словам, это решение «является крайне ошибочным» и «бросило тень политического давления на футбол».

«Публикация решения в определенных кругах до официального объявления УЕФА показывает, что это решение было принято под влиянием определенных групп давления», — отметил Челик.

Решение УЕФА было принято после того, как Демираль показал жест «серого волка» во время празднования гола в матче против Австрии на ЕВРО-2024. Если решение останется в силе, футболист пропустит четвертьфинал против Нидерландов и, возможно, полуфинал турнира.

По возвращении из Казахстана президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выразил свое возмущение в связи с шумихой вокруг показанного жеста. «Кто-нибудь говорит что-то о немецких орлах на майках? Кто-нибудь возмущается по поводу того, что у французов на майках петух?», — заявил глава государства.

«Мерих выразил свою радость этим жестом. Как известно, наш МИД вызвал представителей [Германии] и предпринимает соответствующие шаги. Надеюсь, все решится в субботу. Мы хотим победить на поле и выйти в следующий раунд. Если не произойдет ничего экстраординарного, мы посетим матч», — продолжил Эрдоган.

Сам Демираль после матча прокомментировал повышенное внимание к празднованию его гола. «У меня была идея отпраздновать гол, я ее реализовал. Это связано с турецкой идентичностью. Я очень горжусь тем, что я турок, поэтому после гола я почувствовал это всем своим существом».