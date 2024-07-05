ПОЛИТИКА
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Ливанский фотожурналист Ахмед Ганем рассказал о моменте удара по его дому
Ливанский фотожурналист Ахмед Ганем рассказал, как он был ранен во время израильского удара по его дому в Кафр-Шубе на юге страны. На фоне конфликта в Газе проиранское движение «Хезболла» и израильские военные регулярно обстреливают позиции друг друга вдоль ливано-израильской границы. В четверг напряженность возросла. Проиранское движение «Хезболла» нанесло ракетный удар в ответ на гибель старшего командира Мохаммеда Насера Нехме, который был убит в результате израильской атаки. В свою очередь, израильская армия нанесла авиаудары по нескольким деревням на юге Ливана. #trtнарусском #ливан #взрыв #ракетныйудар #фотожурналист #журналист #хезболла #авиаудар #новости #трт #новостимира
FGR / Others
5 июля 2024 г.
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