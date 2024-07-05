Министерство иностранных дел Турции выступило с письменным заявлением, в котором осудило решения Израиля легализовать некоторые поселения на оккупированном Западном берегу и разрешить строительство новых поселений. Эти шаги названы «явным нарушением международного права».

В заявлении МИД Турции говорится: «Эти шаги являются явным нарушением международного права. Они демонстрируют, что Израиль пытается сделать оккупацию постоянной и не готов к нормализации».

Турецкая сторона также призвала международное сообщество занять решительную и принципиальную позицию против попыток Израиля нормализовать оккупацию.