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МИД Турции осудил действия Израиля на палестинских территориях
МИД Турции выступил с письменным заявлением, осуждая решения Израиля о легализации некоторых поселений на оккупированном Западном берегу
МИД Турции осудил действия Израиля на палестинских территориях
МИД Турции осудил действия Израиля на палестинских территориях / Others
5 июля 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с письменным заявлением, в котором осудило решения Израиля легализовать некоторые поселения на оккупированном Западном берегу и разрешить строительство новых поселений. Эти шаги названы «явным нарушением международного права».

В заявлении МИД Турции говорится: «Эти шаги являются явным нарушением международного права. Они демонстрируют, что Израиль пытается сделать оккупацию постоянной и не готов к нормализации».

Турецкая сторона также призвала международное сообщество занять решительную и принципиальную позицию против попыток Израиля нормализовать оккупацию.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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