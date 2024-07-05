ПОЛИТИКА
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Палестинец показал, как он жил в Газе до войны
23-летний Ислам Сафи из Газы публикует видео на своей странице в Инстаграм о жизни до и после войны в Газе. До октября 2023 года палестинец работал видеографом и учился на последнем семестре в университете. Сейчас он вместе с семьей пытается найти безопасное место, перемещаясь из Рафаха в Хан-Юнус. #trtнарусском #палестина #секторгаза #палестинцы #рафах #ханюнус #жизньвгазе #жизнь #израиль #новости #трт #новостимира
Палестинец показал, как он жил в Газе до войны / Others
5 июля 2024 г.
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