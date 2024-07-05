Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу прибыл в Москву с «миссией посредника» по войне в Украине. Об этом сообщил его пресс-секретарь. Это первый визит лидера ЕС в Россию после того, как канцлер Австрии Карл Нехаммер посетил Москву в апреле 2022 года в неудачной попытке убедить Путина остановить войну.

«В рамках своей миротворческой миссии премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом России Владимиром Путиным», - сказал Берталан Хаваши журналистам в Будапеште.

Сам Орбан опубликовал фотографию из московского аэропорта Внуково с примечанием, гласящим: «Миротворческая миссия продолжается, вторая остановка - Москва».

Выступая в пятницу в утренней программе радиостанции Kossuth, Орбан сказал, что хотел бы убедить стороны конфликта - Украину и Россию - в необходимости «пройти долгий путь вместе, который может закончиться прекращением огня и мирными переговорами».

Он признал, что Венгрия, несмотря на ротационное председательство в ЕС, не уполномочена вести переговоры от имени Евросоюза. Однако, по его словам, она может внести свой вклад в прояснение текущей ситуации.

В понедельник Венгрия приняла на себя шестимесячное ротационное председательство в Евросоюзе. За неделю Орбан посетил президента Украины Владимира Зеленского в Киеве и сформировал альянс «Патриоты за Европу» с другими партиями право-националистического толка.

«Я должен сказать вам, что число стран, которые могут говорить с обеими сторонами конфликта, стремительно сокращается. Венгрия скоро станет, по-видимому, единственной страной в Европе, которая сможет говорить со всеми», - заявил Орбан на встрече с Путиным, добавив, что хотел также обсудить «несколько важных вопросов».

Визит Орбана в Москву вызвал многочисленные критические комментарии со стороны чиновников Евросоюза и глав стран блока.

Глава внешней политики ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что визит Орбана в Москву был исключительно двусторонним, поскольку венгерский лидер «не получал никакого мандата <…> на посещение Москвы» и «не представляет ЕС ни в какой форме».

Председатель Евросовета Шарль Мишель написал в соцсетях, что ротация председательства в Евросовете не дает Орбану статус переговорщика от лица ЕС.

«Европейский Совет ясно дает понять: Россия — агрессор, Украина — жертва. Никакие переговоры об Украине не могут состояться без Украины», — написал Мишель.

«Слухи о вашем визите в Москву не могут быть правдой... или могут?», — обратился на платформе Х к Орбану лидер соседней Польши Дональд Туск.