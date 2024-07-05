Директор израильской службы внешней разведки «Моссад» Давид Барнеа вылетел в Катар для обсуждения предложения об обмене пленными между Тель-Авивом и палестинским движением ХАМАС.

Как сообщает израильское государственное телевидение KAN, переговоры Барнеа с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бин Абдуррахманом аль-Тани в Дохе будут сосредоточены на предложении об обмене пленными.

В состав израильской делегации также входят директор израильской общей службы безопасности Шин-Бет (Шабак) Ронен Бар и Нитзан Алон, командующий израильской армией, ответственный за пропавших без вести и пленников.

Администрация Байдена ранее представила трехэтапный план по урегулированию войны в Газе еще в мае. Обе стороны согласились принять условия предложения, но у них возникли споры из-за вопроса о сроках перемирия. ХАМАС настаивает на бессрочном прекращении огня, в то время как Тель-Авив выступает против, утверждая, что после шести недель перемирия он намерен возобновить вторжение.

США предложили обеим сторонам сперва начать первый этап сделки, который предполагает прекращение огня и освобождение заложников. Во время первого этапа ХАМАС и Израиль проведут переговоры о дальнейших условиях для второго этапа сделки. Переговоры будут сосредоточены на определении точных условий, чтобы гарантировать «устойчивое спокойствие» в Газе.

ХАМАС требует, чтобы эти переговоры были сосредоточены только на количестве и списке палестинских заключенных, которые будут освобождены из израильских тюрем в обмен на каждого живого израильского солдата или пленного мужского пола, удерживаемого в Газе.

Израиль, с другой стороны, хочет поднять вопрос о демилитаризации Газы в послевоенный период. Кроме того, Тель-Авив настаивает, что он сохранит военный контроль в сфере безопасности.