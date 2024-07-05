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На территории объекта ЮНЕСКО обнаружили руины древней церкви
Турецкие археологи обнаружили остатки церкви V века во время раскопок в Шанлыурфе, в одном из старейших поселений в мире, входящем в Предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Древняя церковь внушительных размеров находится всего в 200 метрах от давно известной Великой мечети Харрана. #trtнарусском #турция #шанлыурфа #мечеть #церковь #юнеско #археологи #раскопки #новости #трт #новостимира
На территории объекта ЮНЕСКО обнаружили руины древней церкви / Others
5 июля 2024 г.
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