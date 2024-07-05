Усилия по обеспечению прекращения огня и освобождению заложников в Газе набирают обороты. В пятницу ХАМАС сделал пересмотренное предложение по условиям сделки, а Израиль заявил, что возобновит зашедшие в тупик переговоры.

В четверг премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту США Джо Байдену, что отправит делегацию для возобновления переговоров, а израильский чиновник сказал, что команду его страны возглавит глава разведки.

Источник в израильской команде переговорщиков, говоривший с агентством Reuters на условиях анонимности, сказал, что теперь есть реальный шанс достичь соглашения.

Комментарии израильской стороны резко контрастируют с прежними, когда каждый раз условия, выдвинутые ХАМАС, назывались «неприемлемыми».

Палестинский чиновник, близкий к переговорному процессу, сказал, что последнее предложение ХАМАС может привести к рамочному соглашению, если его примет Израиль.

Он сказал, что ХАМАС больше не требует в качестве предварительного условия обязательство Израиля о постоянном прекращении огня до подписания соглашения. Палестинская группа также позволит переговорам достичь этого в течение первого шестинедельного этапа.

«Если сторонам потребуется больше времени для заключения соглашения о постоянном прекращении огня, обе стороны должны договориться, что до тех пор, пока они не сделают этого, возобновления боевых действий не будет», - сказал чиновник агентству Reuters.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что «окончательное прекращение огня» может быть достигнуто «в течение нескольких дней», и призвал западные страны оказать давление на Израиль, чтобы тот принял предложенные условия.

По данным органов здравоохранения Газы, более 38 тыс. палестинцев погибли в результате израильского наступления, начатого в октября прошлого года. Война привела к перемещению сотен тысяч жителей Газы и вызвала острый гуманитарный кризис.