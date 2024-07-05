ПОЛИТИКА
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Когда Украина получит обещанные самолеты F-16?
Если завтра у нас появляются на аэродромах F-16, уже послезавтра они будут участвовать в боевых действиях, заявил в эксклюзивном интервью TRT на русском украинский военный эксперт Олег Жданов. Он рассказал, когда истребители будут в Украине, где их будут применять и сколько самолетов нужно для победы в войне с Россией. #trtнарусском #украина #киев #жданов #олегжданов #f16 #истребители #авиация #война #россия #новости #трт #новостимира украина, киев, военный эксперт, полковник в отставке, олег жданов, F-16, авиация, война, россия
Когда Украина получит обещанные самолеты F-16? / Others
5 июля 2024 г.
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