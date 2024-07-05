Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент РФ Владимир Путин выступили с заявлениями после 2,5-часовых переговоров в Кремле. Путин охарактеризовал переговоры как «насыщенные» и отметил, что Орбан рассказал ему о переговорах, которые венгерский премьер накануне провел в Киеве. Путин сказал, что стремится к политико-дипломатическому разрешению, однако, по его мнению, в Киеве не желают идти по такому пути. Он также выразил мнение, что шансы Украины на победу в войне «близки к нулю». Он вновь повторил свои условия, на которых готов был бы остановить военные действия, в том числе вывод украинских войск из четырех областей Украины, которые он назвал как «новые регионы». Путин сказал, что в числе прочего они обсудили будущую архитектуру безопасности в Европе. Он поблагодарил венгерского лидера за визит, посетовав на состояние отношений РФ и Евросоюза, которые находятся, по его словам, «на низшей точке».

Орбан в свою очередь сказал, что приехал в Москву, потому что хотел «узнать, какой путь самый короткий» для достижения мира. В этом контексте он, по его словам, хотел услышать президента РФ по трем пунктам: о существующих мирных инициативах, о прекращении огня и переговорном процессе. Кроме того, Орбан заявил, что его интересовало видение Путина ситуации в Европе по окончании войны. Венгерский премьер отметил, что позиции Украины и Киева довольно резко расходятся и что он видит необходимость в движении друг другу навстречу. «Важнейший шаг мы сделали: установили контакт. И я буду работать и дальше в этом направлении», – заключил Орбан.