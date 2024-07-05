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Что обсудили президенты ТРСК и Азербайджана в Шуше?
Эрсин Татар и Ильхам Алиев обсудили развитие отношений и участие ТРСК в Организации тюркских государств
Что обсудили президенты ТРСК и Азербайджана в Шуше?
Эрсин Татар и Ильхам Алиев / Фото: пресс-служба президента ТРСК / Others
5 июля 2024 г.

Президент Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар провел встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в городе Шуша. Встреча состоялась накануне саммита Организации тюркских государств (ОТГ), на который Татар прибыл по приглашению Алиева.

По итогам переговоров Татар охарактеризовал встречу как «очень позитивную и полезную». Он сообщил, что стороны обсудили ряд вопросов, главным из которых стало развитие двусторонних отношений между ТРСК и Азербайджаном. Особое внимание было уделено участию ТРСК в мероприятиях ОТГ.

Татар подчеркнул, что участие ТРСК в семейном фото Организации тюркских государств, обращение к участникам саммита и участие в заседаниях имеет исключительную важность.

Президент ТРСК Татар отметил, что президент Азербайджана Алиев оказывает значительную поддержку Северному Кипру и выразил уверенность, что со временем эта поддержка распространится и на другие тюркские государства. Он также подчеркнул значимость усилий по международному признанию ТРСК и важность тюркского единства.

В заключение Татар поблагодарил азербайджанскую сторону за искренность и гостеприимство, проявленные с момента их прибытия в Азербайджан.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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