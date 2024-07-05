Союзники Дональда Трампа предлагают США вернуться к ядерным испытаниям на фоне наращивания Китаем и РФ своих арсеналов, а также развивития своих ядерных программ Ираном и Северной Кореей.

Противники инициативы говорят, что такой шаг может положить конец мораторию на испытания, который крупнейшие атомные державы соблюдают уже около 30 лет, пишет The New York Times.

Экс-советник Трампа по нацбезопасности Роберт О’Брайен написал в своей статье для Foreign Affairs, что в случае победы кандидата от республиканцев США следовало бы «впервые с 1992 года проверить новое ядерное оружие на надежность и безопасность в реальных условиях». По его словам, это необходимо, чтобы «сохранить техническое и численное превосходство над объединенными китайским и российским ядерными арсеналами».

«Новое ядерное оружие необходимо испытать ради его надежности и безопасности в реальном мире», — добавил он.

В 2023 году аналитический центр Heritage Foundation, близкий к американским консерваторам, рекомендовал поддерживаемым ими кандидатам в президенты поставить вопрос о готовности «к немедленному проведению испытаний».

Еще в 2017 году в администрации Трампа существовала дискуссия о перспективах возобновления испытаний. Тогда же в Национальном управлении по ядерной безопасности и вовсе заявили о необходимости сократить период готовности к ним с 24–36 месяцев до 6–10.

Кристиан Уитон, бывший советник Госдепа при Буше-младшем и Трампе, заявил изданию The New York Times, что «было бы неосмотрительно передавать на вооружение ядерное оружие новой конструкции, никогда на испытанное в реальных условиях».

Речь идет о термоядерных боеприпасах W93 и B61-13. Их разработку администрация Байдена анонсировала в начале 2022 и конце 2023 годов соответственно, хотя по заявлениям Белого дома, конструкция основана на прежних — уже испытанных образцах.

За период холодной войны США провели 1030 ядерных испытаний, Советский Союз — 715, Франция — 210, а Китай — 45.

Последние три с половиной десятилетия США не проводили испытаний, анализируя эффективность и надежность вооружений с помощью компьютерных технологий.

В 1996 г. между странами — членами ядерного клуба был подписан Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.