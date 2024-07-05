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Что скрывается за крепостными стенами Антальи?
Давайте вместе прогуляемся по историческому центру Антальи — Калеичи — и узнаем, кто и когда основал этот город и какие достопримечательности остались там от всех великих империй — Римской, Сельджукской и Османской. Калеичи — это сердце Антальи, сохранившее дух древних цивилизаций. Прогуливаясь по узким улочкам старого города, можно увидеть множество исторических памятников и зданий, каждый из которых рассказывает свою историю. Среди них знаменитые Ворота Адриана, возведенные в честь визита римского императора в город, а также древние мечети и бани, построенные во времена Сельджукской и Османской империй. Город Анталья был основан около 150 года до н.э. царем Атталом II из Пергамского царства. Позднее он стал частью Римской империи, а затем перешел под контроль Сельджуков и Османов, что оставило значительный след в его архитектуре и культурном наследии. Сегодня Калеичи привлекает туристов со всего мира своими уникальными памятниками и атмосферой. #trtнарусском #анталья #калеичи #историческийцентр #римскаяимперия #сельджукскаяимперия #османскаяимперия #достопримечательности #путешествия #трт #анталия Ключевые слова: исторический центр анталья калеичи, достопримечательности анталья, античные руины анталья, крепостные стены анталья, римская империя анталья.
Что скрывается за крепостными стенами Антальи? / Others
5 июля 2024 г.
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