Анталия - Калеичи. Полная версия по ссылке

Калеичи — это сердце Антальи, где каждая улочка дышит историей. Здесь вы найдете старинные здания, уютные кафе и рестораны, а также множество магазинов с традиционными товарами. Прогуливаясь по Калеичи, можно почувствовать атмосферу прошлых веков и окунуться в богатую историю этого удивительного места. #trtнарусском #анталья #калеичи Ключевые слова: исторический центр анталья калеичи, достопримечательности анталья, античные руины анталья, крепостные стены анталья, римская империя анталья.