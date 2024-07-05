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Анталия - Калеичи. Полная версия по ссылке
Калеичи — это сердце Антальи, где каждая улочка дышит историей. Здесь вы найдете старинные здания, уютные кафе и рестораны, а также множество магазинов с традиционными товарами. Прогуливаясь по Калеичи, можно почувствовать атмосферу прошлых веков и окунуться в богатую историю этого удивительного места. #trtнарусском #анталья #калеичи Ключевые слова: исторический центр анталья калеичи, достопримечательности анталья, античные руины анталья, крепостные стены анталья, римская империя анталья.
Анталия - Калеичи / Others
5 июля 2024 г.
Истории
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