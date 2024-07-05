Президент Джо Байден столкнулся с давлением со стороны ряда крупных доноров-демократов. Спонсоры его кампании открыто предупреждают, что откажутся от финансирования, если Байден не будет заменен в качестве кандидата.

Давление на 81-летнего Байдена с требованием снять свою кандидатуру на президентских выборах усилилось после дебатов с Дональдом Трампом на прошлой неделе, в ходе которых он несколько раз терял нить разговора.

Хотя Байден признал, что выступил слабо, он заверил, что не отступит от участия в выборах. После дебатов внимание к его публичным выступлениям заметно усилилось.

В четверг, выступая в Белом доме перед семьями военных по случаю Дня независимости, он оговорился, когда назвал Трампа «одним из наших коллег».

А в интервью радиостанции WURD в Филадельфии он потерял нить разговора и сказал, что гордится тем, что стал первой чернокожей женщиной, служившей с чернокожим президентом.

Доноры взвешивали свои варианты. Эбигейл Дисней, наследница состояния семьи Дисней, заявила в интервью каналу деловых новостей CNBC, что не верит в победу Байдена.

Она сказала, что ее намерение отказаться от поддержки продиктовано «реализмом, а не неуважением». «Байден - хороший человек и замечательно служит своей стране, но ставки слишком высоки», — заявила Дисней.

Филантроп Гидеон Стайн сообщил газете New York Times, что его семья не будет перечислять $3,5 млн некоммерческим и политическим организациям, участвующим в президентской гонке, если Байден не откажется от выборов.

Голливудский продюсер Дэймон Линделоф, пожертвовавший демократам более 100 тыс. долларов в этом избирательном цикле, написал публичное эссе, где призвал других доноров не перечислять средства пока не произойдут изменения, имея в виду выход Байдена из гонки.

Рамеш Капур, американский промышленник индийского происхождения из Массачусетса, организовывал сборы средств для демократов с 1988 года.

«Я думаю, ему пора передать эстафету», - сказал Капур в интервью «Би-би-си» на этой неделе.

Согласно опросам, после дебатов на прошлой неделе отрыв Трампа от Байдена заметно увеличился. Опубликованные в среду результаты исследования New York Times показали, что Трамп сейчас имеет максимальное преимущество в шесть пунктов.

Другой опрос, опубликованный телеканалом CBS News, свидетельствует о небольшом перевесе в сторону Трампа. В важнейших штатах, которые считаются спорными, кандидат-республиканец опережает Байдена на три пункта.