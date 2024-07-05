Недавно назначенный после победы лейбористов глава МИД Великобритании Дэвид Ламми призвал Израиль к «немедленному прекращению огня» в секторе Газа, пообещав приложить все свои усилия для прекращения боевых действий в осажденном эксклаве.

«Я сделаю все, что смогу дипломатически, чтобы поддержать Джо Байдена в достижении прекращения огня», — заявил он в пятницу.

«Все мы осознаем эмоции людей, ставших свидетелями событий в Израиле и секторе Газа. Но сейчас задача состоит в том, чтобы приступить к работе с помощью неутомимой дипломатии, чтобы поддержать немедленное прекращение огня и двигаться к освобождению заложников», - добавил он.

Ранее Лейбористская партия Великобритании пообещала признать палестинское государство в случае победы на выборах.

Позже лидер лейбористов Кир Стармер решил отложить этот шаг, чтобы не портить отношения с США, несмотря на обнародованный ранее партийный манифест.

«Палестинская государственность - это неотъемлемое право палестинского народа», - звучало в предвыборном манифесте лейбористов.