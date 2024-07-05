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Аэропорту Милана дадут имя Берлускони
О решении переименовать главный миланский аэропорт в честь четырежды премьер-министра Италии сообщил глава Минтранспорта страны
Аэропорту Милана дадут имя Берлускони
Фото: Reuters / Others
5 июля 2024 г.

Главный аэропорт Милана будет переименован в честь бывшего премьер-министра Италии и бизнес-магната Сильвио Берлускони. Об этом в пятницу заявил министр транспорта Маттео Сальвини.

Берлускони, скончавшийся в прошлом году в возрасте 86 лет, возглавлял четыре правительства во главе своей правоцентристской партии Forza Italia и был одной из самых противоречивых фигур современной Италии.

Выступая на конференции на юге Италии, Сальвини заявил, что управление гражданской авиации одобрило просьбу региона Ломбардия, расположенного вокруг Милана, о переименовании аэропорта Мальпенса в честь Берлускони, который был родом из финансовой столицы страны.

«В память о моем друге Сильвио, великом предпринимателе, великом миланце и великом итальянце», - написал Сальвини на медиаплатформе X под фотографией Берлускони и аэропорта Мальпенса.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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