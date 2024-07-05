США приостановили запланированные совместные военные учения с Грузией на фоне напряженности в отношениях с правительством страны. Участие армии США в маневрах под названием «Благородный партнер», первоначально запланированных на период с 25 июля по 6 августа, «отложено на неопределенный срок», объявили в пятницу в Вашингтоне.

Причиной названы «ложные обвинения» со стороны действующего правительства Грузии. Пентагон ссылается на заявления о том, что США оказывали давление на Грузию с целью развязать войну против России и были причастны к «двум попыткам переворота». По этой причине правительство США решило, что «крупномасштабные военные учения в Грузии» в данный момент «неуместны».

Отношения между Вашингтоном и Тбилиси значительно ухудшились в последние месяцы - особенно после того, как в начале июня парламент Грузии по инициативе правящей партии «Грузинская мечта», несмотря на массовые протесты, принял закон о борьбе с «иностранным влиянием».

Западные страны рассматривают этот закон, моделью которого является российский закон против «иностранных агентов», как инструмент подавления для критически настроенных к правительству СМИ и организаций.

В мае США ограничили выдачу виз людям, ответственным или причастным к разработке нового закона и «подрыву демократии» в Грузии, а также членам их семей. Кроме того, Вашингтон объявил о «всестороннем пересмотре двустороннего сотрудничества».