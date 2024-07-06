Кандидат-реформист Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре президентских выборов в Иране, набрав 16,3 млн голосов против 13,5 млн у своего соперника Саида Джалили. Министерство внутренних дел страны сообщило о явке в 30 млн избирателей.

«Мы протянем руку дружбы всем; мы все люди этой страны; мы должны использовать каждого для прогресса страны», — заявил 69-летний кардиохирург и опытный парламентарий Пезешкиан в своем первом обращении после объявления результатов.

Сторонники Пезешкиана вышли на улицы Тегерана и других городов еще до рассвета, чтобы отпраздновать его отрыв по количеству голосов от бывшего ядерного переговорщика Джалили.

Новый президент обещает улучшить отношения с Западом и ослабить правоприменение закона об обязательном ношении хиджаба. Однако эксперты отмечают, что ключевые решения по внешней политике и ядерной программе останутся за верховным лидером Али Хаменеи.

Пезешкиан вступает в должность в сложный период для Ирана, на фоне напряженности на Ближнем Востоке, развития ядерной программы страны и предстоящих выборов в США. Первый тур выборов 28 июня был отмечен рекордно низкой явкой со времен революции 1979 года.

Выборы были назначены досрочно после гибели предыдущего президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе в мае. В ходе предвыборной кампании Пезешкиан обещал не противоречить политике верховного лидера.

«Если я попытаюсь, но не смогу выполнить свои предвыборные обещания, я попрощаюсь с политической деятельностью и не буду продолжать. Нет смысла тратить нашу жизнь и не иметь возможности служить нашему дорогому народу», — заявил он.

Эксперты отмечают, что, несмотря на ограниченные полномочия, новый президент сможет влиять на ход иранской политики и будет иметь слово в выборе преемника 85-летнего аятоллы Хаменеи.