ХАМАС согласилось на предложение США начать переговоры об освобождении израильских пленников через 16 дней после начала первого этапа соглашения по прекращению войны в Газе. Об этом сообщил Reuters высокопоставленный источник в ХАМАС.

По сообщениям, группировка отказалась от требования, чтобы Израиль сначала обязался установить постоянное прекращение огня. Вместо этого ХАМАС готово вести переговоры о прекращении огня в течение шестинедельного первого этапа соглашения.

Палестинский чиновник, знакомый с ходом мирных переговоров, заявил, что предложение может привести к рамочному соглашению, если его примет Израиль. Источник в израильской переговорной группе отметил, что теперь есть реальный шанс достичь договоренности.

Новое предложение предусматривает, что посредники гарантируют временное прекращение огня, доставку гуманитарной помощи и вывод израильских войск на время непрямых переговоров по второму этапу соглашения.

За последние дни усилились дипломатические контакты между США, Израилем и Катаром, который выступает посредником в переговорах. Региональный источник сообщил, что администрация Байдена стремится заключить сделку до ноябрьских президентских выборов.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что глава разведывательной службы «Моссад» вернулся с первой встречи с посредниками в Катаре и переговоры продолжатся на следующей неделе.

Как известно, 6 мая лидер ХАМАС Исмаил Хания сообщил посредникам из Катара и Египта о принятии их предложения о прекращении огня в секторе Газа. В ответ Израиль отказался от переговоров и вторгся в Рафах, где на тот момент нашли укрытие более миллиона палестинских внутренне перемещенных жителей.

Израильское вторжение, начавшееся 7 октября 2023 года, унесло жизни более 38 000 палестинцев в Газе. В самом эксклаве разрушена гражданская инфраструктура и сохраняется критическая нехватка продовольствия.