Президент США Джо Байден категорически отверг идею прохождения когнитивного теста или независимого медицинского обследования. «У меня когнитивный тест каждый день. Во всем, что я делаю. Я не только веду кампанию, я управляю миром», — заявил Байден в интервью ABC News.

Глава США убежден в своей способности победить Дональда Трампа на предстоящих выборах, несмотря на неудачное выступление на недавних дебатах. Невзирая на результаты опросов, он отверг свое отставание. «Все социологи, с которыми я разговариваю, говорят мне, что это ничья», — рассказал Байден.

Однако в Демократической партии растет беспокойство. Бывший чиновник администрации Обамы Дэвид Аксельрод отметил: «Кажется, он бежит от реальности».

В Сенате и Палате представителей некоторые демократы усомнились в способности Байдена победить Трампа. Представитель Майк Куигли заявил: «У президента Соединенных Штатов нет энергии».

Дебаты Байдена с Трампом прошли в ночь на 28 июня. Действующий президент выглядел растерянным, порой невнятно говорил и запинался, что вызвало беспокойство в Демократической партии и сомнения спонсоров, может ли он составить достойную конкуренцию республиканцу.

Несмотря на критику, Байден продолжает отстаивать свои достижения. «Я также был тем, кто расширил НАТО. Я также был тем, кто развил экономику», — считает президент США.

Президент также упрекнул прессу за неверные прогнозы в прошлом. «Вы ошибались во всем до сих пор. Вы ошиблись в 2020 году. Вы ошиблись в 2022 году», — заявил он.