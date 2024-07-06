На встрече министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Шуша является символом победы Азербайджана в 44-дневной войне. Он выразил почтение памяти павших героев и благодарность ветеранам.

Фидан отметил, что тюркский мир стал важным центром международной политики и подчеркнул необходимость укрепления связей и использования общих ресурсов для достижения благосостояния. «Региональное сотрудничество и совместная работа – основные принципы наших действий», — сказал он.

Министр указал на важность ОТГ как уважаемой международной платформы, которая предоставляет возможности для укрепления связей между тюркскими государствами. Он также подчеркнул необходимость развития образовательных программ и проектов для молодежи, включая создание единого алфавита.

Фидан обратил внимание на необходимость дальнейшего сотрудничества в таких областях, как энергетика, финансы, торговля, оборонная промышленность и новые технологии. Он отметил, что возможности, возникающие в регионе, должны быть использованы для общего блага.

Министр подчеркнул важность помощи соотечественникам в сохранении их идентичности и культуры. Он отметил, что ОТГ должна установить контактные офисы и посольства для укрепления связей с тюркскими диаспорами по всему миру.

Фидан также напомнил о 80-й годовщине депортации турок-ахыска и выразил благодарность странам, которые поддержали их возвращение на родину. Он подчеркнул, что Турция будет продолжать поддерживать процесс их репатриации в Грузию.

Говоря о конфликте в Карабахе, Фидан отметил, что устойчивый мир в Южном Кавказе возможен благодаря открытию региональных транспортных путей. Он выразил надежду на скорейшее подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и подчеркнул важность поддержки Азербайджана в этом процессе.

Фидан также затронул тему Северного Кипра и призвал тюркские государства поддержать Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК) в ее усилиях по восстановлению своих прав. Он предложил укрепить торговые и туристические связи с ТРСК и начать прямые рейсы в аэропорт Эрджан.

Министр прокомментировал текущий конфликт между Россией и Украиной, назвав его «войной по доверенности» и призвал к созданию платформы для мирных переговоров. Он также подчеркнул важность стабильного и мирного Афганистана для международного сообщества, добавив, что Турция готова сотрудничать с соседними странами по вопросам борьбы с терроризмом и безопасности границ.

Фидан также выразил обеспокоенность ситуацией в Газе и нападениями Израиля на палестинцев с 7 октября 2023 года. Он подчеркнул, что Турция поддерживает международные правовые усилия по решению палестинского вопроса, включая участие в процессах Международного уголовного суда и Международного суда ООН.

Завершая свое выступление, Фидан подчеркнул важность активного участия ОТГ в решении вопросов международной безопасности и прав человека. Он выразил уверенность, что совместная работа в рамках организации будет способствовать укреплению единства и процветания тюркских государств.