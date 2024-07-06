Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что 5 июля в регионе погибли 11 человек в результате действий российской армии. В своем сообщении в телеграм-канале он также сообщил о 43 раненых за последние сутки.

По информации Филашкина, наибольшее количество жертв среди гражданских было зафиксировано в Селидовом, где погибли пять человек. Ранее стало известно, что российская армия дважды обстреляла этот город в Покровском районе Донецкой области. По данным областной прокуратуры, при обстрелах использовались кассетные боеприпасы и авиационная бомба ФАБ-500.

Также за последние сутки трое мирных жителей погибли в Часовом Яре, городе, расположенном на стратегической высоте на подступах к Бахмуту. Бои за этот регион стали одними из самых кровопролитных этапов российского вторжения.

Воздушные силы Украины также сообщили, что в ночь на 6 июля Россия нанесла удары по регионам страны с использованием 27 ударных дронов типа «Шахед», из которых 24 были сбиты. По данным ВСУ, атака была проведена с территории Курской области и оккупированного Крыма.

В результате этих атак в Сумской области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к отключению электричества в нескольких населенных пунктах, сообщили в телеграм-канале областной ОВА.

Сергей Лысак, глава Днепропетровской военной администрации, заявил, что армия РФ атаковала Никополь дронами-камикадзе, повредив объекты инфраструктуры, пятиэтажное здание, магазин и автомобиль. По его словам, жертв и пострадавших нет.