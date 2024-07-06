В Краснодарском крае в ночь на 6 июля в результате атаки беспилотников загорелись две нефтебазы, а также была повреждена сотовая вышка. Оперативный штаб региона обвинил в ударах Украину.

Согласно информации оперштаба, дроны были сбиты над двумя районами. Обломки дронов незначительно повредили сотовую вышку в Ейске, а на нефтебазе в станице Павловской загорелся резервуар с топливом.

В станице Ленинградской на нефтебазе также загорелся резервуар с топливом, что, по предварительным данным, стало результатом атаки беспилотника. О пострадавших не сообщается.

Министерство обороны России не сообщает об уничтожении дронов над Краснодарским краем. Согласно их данным, этой ночью семь беспилотников были сбиты над Курской областью и один – над Белгородской. Власти Краснодарского края пока не опубликовали информацию об атаках и их последствиях.

Ранее украинский беспилотник атаковал пороховой завод на западе России, сообщил источник агентству AFP. По словам военного источника, атака была проведена с использованием беспилотников со взрывчаткой, один из которых успешно поразил военный объект в городе Котовск Тамбовской области, расположенный примерно в 350 км от украинской границы. Масштабы ущерба и информация о потерях все еще оцениваются.

Местные российские СМИ опубликовали видеозапись инцидента. Губернатор Тамбовской области Максим Егоров ранее сообщил в телеграм-канале, что в регионе были зафиксированы два беспилотника, и оба были уничтожены, добавив, что ущерба и жертв нет.

Тамбовский пороховой завод — одно из крупнейших российских предприятий, производящее боеприпасы для стрелкового оружия. В январе и ноябре завод уже подвергался атакам беспилотников.