ПОЛИТИКА
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Вернувшиеся жители Шушы встречают лидеров тюркских государств
В Шуше сегодня проходит неформальный саммит глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ). Лидеров ОТГ приветствовали жители Шушы, вернувшиеся после десятилетий изгнания. На саммите обсуждаются вопросы укрепления Среднего коридора и других транспортных связей. Планируется принять ряд совместных документов касательно проектов ОТГ и Карабахскую декларацию. #шуша #отг #азербайджан #тюрки #карабах #встреча #trtнарусском
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6 июля 2024 г.
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