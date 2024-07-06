Выступая на саммите тюркских государств, Касым-Жомарт Токаев отметил, что эта встреча направлена на повышение благосостояния тюркских народов, определение новых путей развития, укрепление братских связей и обеспечение стабильности в регионе.

«Наша сила в единстве. Есть только один действенный способ разрешить любые конфликты и противоречия – это конструктивный диалог. Поэтому мы в рамках председательства в Организации уделяем особое внимание принципу «Медиации». В этой связи хочу подчеркнуть наметившиеся положительные тенденции в деле установления мира между Азербайджаном и Арменией. Казахстан неизменно выступает в поддержку миротворческих усилий. Мы готовы в любое время предоставить свою площадку для мирных переговоров между Баку и Ереваном», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент указал на изменения в политической и экономической обстановке, приводящие к разрушению казавшейся нерушимой глобальной архитектуры безопасности.

«Необходимо расширить объем товарооборота и грузоперевозок с членами ОТГ и другими странами. Следует в полной мере использовать потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута», — подчеркнул глава государства.

Кроме того, Токаев предложил создать Совет тюркских центральных банков и Общетюркскую патентную организацию, а также отметил положительное влияние деятельности Тюркского инвестиционного фонда на экономику.

Токаев также подчеркнул важность сохранения национальных языков и предложил разработать «Большую языковую тюркскую модель» с использованием искусственного интеллекта.