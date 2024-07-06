Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил президенту США Джо Байдену «непоколебимую» поддержку Украины. Это заявление было сделано в ходе первого телефонного разговора между лидерами, который состоялся через несколько часов после вступления Стармера в должность.

«Лидеры подтвердили силу своих обязательств перед Украиной, и премьер-министр подчеркнул, что британская поддержка Украины непоколебима», – говорится в сообщении офиса Стармера.

Стармер также выразил готовность работать совместно по всем аспектам отношений, включая партнерство AUKUS и обеспечение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

В последние годы Великобритания, США и Австралия создали оборонный альянс AUKUS, направленный на противодействие растущей военной мощи Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Телефонный разговор между британским и американским лидерами состоялся за несколько дней до их встречи на саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе.

Ранее президент Байден поздравил Стармера с победой Лейбористской партии на всеобщих выборах.

«Я с нетерпением жду нашей совместной работы по поддержке свободы и демократии по всему миру и дальнейшему укреплению особых отношений между нашими странами», – написал Байден в социальной сети X.

В сообщении офиса британского премьера также указано, что лидеры обсудили свою общую приверженность защите достижений Белфастского соглашения. Это мирное соглашение в Северной Ирландии длится десятилетия, но его стабильность была под угрозой из-за выхода Великобритании из Евросоюза, поскольку Северная Ирландия осталась единственной частью страны с сухопутной границей с ЕС.