ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Лондон не отступит от поддержки Украины
Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о «непоколебимой» поддержке Украины
Лондон не отступит от поддержки Украины
Фото: Reuters / Reuters
6 июля 2024 г.

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил президенту США Джо Байдену «непоколебимую» поддержку Украины. Это заявление было сделано в ходе первого телефонного разговора между лидерами, который состоялся через несколько часов после вступления Стармера в должность.

«Лидеры подтвердили силу своих обязательств перед Украиной, и премьер-министр подчеркнул, что британская поддержка Украины непоколебима», – говорится в сообщении офиса Стармера.

Стармер также выразил готовность работать совместно по всем аспектам отношений, включая партнерство AUKUS и обеспечение свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона.

В последние годы Великобритания, США и Австралия создали оборонный альянс AUKUS, направленный на противодействие растущей военной мощи Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Телефонный разговор между британским и американским лидерами состоялся за несколько дней до их встречи на саммите НАТО в Вашингтоне на следующей неделе.

Ранее президент Байден поздравил Стармера с победой Лейбористской партии на всеобщих выборах.

«Я с нетерпением жду нашей совместной работы по поддержке свободы и демократии по всему миру и дальнейшему укреплению особых отношений между нашими странами», – написал Байден в социальной сети X.

В сообщении офиса британского премьера также указано, что лидеры обсудили свою общую приверженность защите достижений Белфастского соглашения. Это мирное соглашение в Северной Ирландии длится десятилетия, но его стабильность была под угрозой из-за выхода Великобритании из Евросоюза, поскольку Северная Ирландия осталась единственной частью страны с сухопутной границей с ЕС.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us