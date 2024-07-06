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Армения и США проведут военные учения
В Армении пройдут совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2024, сообщает пресс-служба Министерства обороны республики
Армения и США проведут военные учения
Фото: Reuters / Reuters
6 июля 2024 г.

С 15 по 24 июля в Армении пройдут совместные учения Eagle Partner 2024, организованные армянскими и американскими вооруженными силами. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Армении.

В учениях примут участие военнослужащие миротворческой бригады Вооруженных сил Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке, а также Национальной гвардии Канзаса. Основная цель учений — стабилизация отношений между конфликтующими сторонами в ходе выполнения миротворческих задач.

Учения направлены на улучшение координации между подразделениями, задействованными в международных миротворческих миссиях, обмен передовым опытом в управлении и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянских войск.

Подразделения, готовящиеся к миротворческим операциям, регулярно участвуют в подобных совместных военных учениях и тренировках с партнерами из других стран.

Кроме того, Армения подтвердила свое участие в саммите НАТО в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 11 июля.

В феврале премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна может пересмотреть свое членство в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), но вопрос о вступлении в НАТО не обсуждался.

В марте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг совершил первый визит в Армению, где призвал Ереван и Баку к заключению соглашения о нормализации отношений.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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