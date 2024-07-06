Марин Ле Пен, лидер партии «Национальное объединение», заявила, что, если ее партия одержит победу во втором туре парламентских выборов и сформирует правительство, украинским войскам будет запрещено использовать дальнобойное французское оружие для ударов по России.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее дал согласие на такое применение оружия, предоставленного Украине в рамках военной помощи. Другие западные союзники также разрешили использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории.

В интервью CNN Ле Пен также подчеркнула, что при правительстве от «Национального объединения» вопрос об отправке французских военных в Украину даже не будет рассматриваться.

«Если Эммануэль Макрон хочет отправить войска в Украину, а премьер-министр против этого, то никаких войск в Украину не отправят», — заявила Ле Пен, подчеркнув, что окончательное решение остается за премьер-министром.

По словам Ле Пен, Франция не должна становиться непосредственным участником военного конфликта, что и обуславливает ее позицию по военной помощи Украине.

Национальное объединение Марин Ле Пен заняло первое место в первом туре парламентских выборов во Франции в конце июня, когда были избраны 76 депутатов.

Второй тур, который пройдет 7 июля, определит распределение оставшихся 501 места в парламенте. Опросы, проведенные перед голосованием, прогнозируют победу «Национального объединения» и во втором туре.