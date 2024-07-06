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Ле Пен запретит бить по России
Марин Ле Пен заявила, что если ее партия победит во втором туре выборов во Франции, украинским войскам запретят использовать дальнобойное оружие для ударов по России
Ле Пен запретит бить по России
ыав / Photo: Reuters
6 июля 2024 г.

Марин Ле Пен, лидер партии «Национальное объединение», заявила, что, если ее партия одержит победу во втором туре парламентских выборов и сформирует правительство, украинским войскам будет запрещено использовать дальнобойное французское оружие для ударов по России.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее дал согласие на такое применение оружия, предоставленного Украине в рамках военной помощи. Другие западные союзники также разрешили использовать дальнобойное оружие для ударов по российской территории.

В интервью CNN Ле Пен также подчеркнула, что при правительстве от «Национального объединения» вопрос об отправке французских военных в Украину даже не будет рассматриваться.

«Если Эммануэль Макрон хочет отправить войска в Украину, а премьер-министр против этого, то никаких войск в Украину не отправят», — заявила Ле Пен, подчеркнув, что окончательное решение остается за премьер-министром.

По словам Ле Пен, Франция не должна становиться непосредственным участником военного конфликта, что и обуславливает ее позицию по военной помощи Украине.

Национальное объединение Марин Ле Пен заняло первое место в первом туре парламентских выборов во Франции в конце июня, когда были избраны 76 депутатов.

Второй тур, который пройдет 7 июля, определит распределение оставшихся 501 места в парламенте. Опросы, проведенные перед голосованием, прогнозируют победу «Национального объединения» и во втором туре.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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