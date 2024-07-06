Верховный лидер Ирана Али Хаменеи прокомментировал победу кандидата-реформиста Масуда Пезешкиана на президентских выборах.

«Я советую избранному президенту Ирана смотреть в будущее и продолжать путь Раиси. Я рекомендую ему использовать весь потенциал страны, особенно революционную молодежь, ради прогресса», — заявил Хаменеи.

Кандидат-реформист Масуд Пезешкиан одержал победу во втором туре президентских выборов в Иране, набрав 16,3 млн голосов против 13,5 млн у своего соперника Саида Джалили. Министерство внутренних дел страны сообщило о явке в 30 млн избирателей.

«Мы протянем руку дружбы всем; мы все люди этой страны; мы должны использовать каждого для прогресса страны», — заявил 69-летний кардиохирург и опытный парламентарий Пезешкиан в своем первом обращении после объявления результатов.

Новый президент обещает улучшить отношения с Западом и ослабить правоприменение закона об обязательном ношении хиджаба. Однако эксперты отмечают, что ключевые решения по внешней политике и ядерной программе останутся за верховным лидером Али Хаменеи.

Выборы были назначены досрочно после гибели предыдущего президента Ибрагима Раиси в авиакатастрофе в мае. В ходе предвыборной кампании Пезешкиан обещал не противоречить политике верховного лидера.